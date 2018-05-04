Замминистра культуры Пермского края может стать Марина Ильюхина
Начальник отдела по организации и планированию молодежной политики департамента культуры и молодежной политики Перми Марина Ильюхина может стать заместителем министра культуры Пермского края. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.
Предполагается, что Ильюхина будет курировать развитие туризма и молодежной политики.
По другой версии, эти полномочия перейдут к действующему заместителю министра Александру Протасевичу. Официально в министерстве эту информацию не комментируют.
Напомним, что в апреле министерство культуры Пермского края возглавил Вячеслав Торчинский, до этого занимавший пост начальника департамента культуры и молодежной политики.
Сегодня стало известно, что Игорь Гладнев, до января 2017 года возглавлявший министерство культуры Пермского края, стал директором школы № 41 в Перми.ОбществоВласть
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