Замминистра культуры Пермского края может стать Марина Ильюхина

Начальник отдела по организации и планированию молодежной политики департамента культуры и молодежной политики Перми Марина Ильюхина может стать заместителем министра культуры Пермского края. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Предполагается, что Ильюхина будет курировать развитие туризма и молодежной политики.

По другой версии, эти полномочия перейдут к действующему заместителю министра Александру Протасевичу. Официально в министерстве эту информацию не комментируют.

Напомним, что в апреле министерство культуры Пермского края возглавил Вячеслав Торчинский, до этого занимавший пост начальника департамента культуры и молодежной политики.



Сегодня стало известно, что Игорь Гладнев, до января 2017 года возглавлявший министерство культуры Пермского края, стал директором школы № 41 в Перми.