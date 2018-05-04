Сотрудники предприятий ГК «ТАИФ» удостоились госнаград РФ

Фото: пресс-служба ОАО "ТАИФ"

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении работников ПАО «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» государственными наградами. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Орденом Дружбы награждена ведущий инженер-технолог отдела завода по производству изопрена-мономера ПАО «Нижнекамскнефтехим» Надежда Шабалина. Работников НКНХ, а именно ведущего инженера-технолога отдела завода окиси этилена Резиду Ахметшину, директора завода дивинила и углеводородного сырья Леонида Кутуева, начальника смены цеха завода бутилового каучука Валерия Семина, начальника смены цеха завода по производству синтетических каучуков Анвара Хайруллина, удостоили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Эту же награду вручат слесарю-инструментальщику Казанского ПАО «Органический синтез» Николаю Фирсову.

За заслуги в области химической промышленности и многолетнюю добросовестную работу звание «Заслуженный химик Российской Федерации» присвоили работникам «Казаньоргсинтеза»: Анатолию Белоусову, Фариту Мухарямову и Григорию Шрому. Заслуженными химиками России стали сотрудники ПАО «Нижнекамскнефтехим»: Фарид Миргалиев, Владимир Туртыгин, Михаил Чебурахтин, Зинаида Шагитова, Владимир Шатилов. Звания «Заслуженный энергетик Российской Федерации» удостоился главный энергетик ПАО «Нижнекамскнефтехим» Александр Вдовин.