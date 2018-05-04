СМИ: Мотовилихинский район Перми может возглавить Александр Хаткевич

Пост главы администрации Мотовилихинского района Перми может занять Александр Хаткевич. По данным «Коммерсанта», мэр Перми Дмитрий Самойлов уже сделал ему соответствующее предложение.

Источник в окружении мэра подтвердил предстоящее назначение, отметив, что Дмитрий Самойлов «уже провел консультации с депутатами Пермской гордумы, а в ближайшее время намерен обсудить кандидатуру и с советом директоров предприятий района».

Ожидается, что назначение состоится после 9 мая.

Последним местом работы Хаткевича был департамент имущественных отношений городской администрации Перми. Его он возглавлял с 2015 года, однако в марте 2018 года Александр Хаткевич покинул этот пост по личным обстоятельствам.

Напомним, что 28 апреля истек срок контракта с бывшим главой администрации Мотовилихинского района Валерием Кокшаровым, который пробыл в этой должности последние 5 лет.