СМИ сообщили об уходе Германа Клименко с поста советника президента по интернету
Советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко скорее всего уйдет в отставку. О том, что у него «мало шансов» быть переназначенным после инаугурации Владимира Путина, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник.
«Клименко так и не смог встроиться в структуру администрации президента», — сказал один из собеседников издания.
Ранее сообщалось, что глава Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин может получить пост представителя президента по международному сотрудничеству в сфере экономики.ОбществоВласть
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