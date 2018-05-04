СМИ сообщили об уходе Германа Клименко с поста советника президента по интернету

Советник президента РФ по развитию интернета Герман Клименко скорее всего уйдет в отставку. О том, что у него «мало шансов» быть переназначенным после инаугурации Владимира Путина, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник.

«Клименко так и не смог встроиться в структуру администрации президента», — сказал один из собеседников издания.

Ранее сообщалось, что глава Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин может получить пост представителя президента по международному сотрудничеству в сфере экономики.