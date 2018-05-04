СМИ: Татьяна Голикова может стать вице-премьером РФ

Председатель Счетной палаты Татьяна Голикова может занять пост вице-премьера в новом составе правительства.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники, она может перейти на место вице-премьера Ольги Голодец, которая курирует социальный блок правительства. Однако окончательного решения, по словам одного из собеседников издания, пока нет.

«Есть и другие кандидатуры», — добавил он.

Голикова уже работала в составе правительства РФ — с 2002 по 2004 годы она была замминистра финансов, а с 2007 по 2012 годы возглавляла Минздравсоцразвития.

Ранее СМИ сообщили, что Игорь Шувалов покинет пост первого вице-премьера РФ.