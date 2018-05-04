Директор юниорского ЧМ по хоккею: «Челябинск и Магнитогорск — отличные города»

Организация и посещаемость юниорского чемпионата мира в Челябинске и Магнитогорске впечатлили функционеров из Европейской (IIHF) и российской федераций хоккея (ФХР). В оргкомитете ФХР уже задумались над тем, чтобы провести на Южном Урале больше международных хоккейных турниров, сообщает «Челябинск сегодня».

Завершившийся в Челябинской области чемпионат мира для хоккеистов до 18 лет стал рекордным по числу болельщиков. За десять дней обе арены посетили 159 176 болельщиков, что на 44 036 зрителей больше прошлого рекорда, который был установлен в 2010 году в Минске.



«Мы очень рады, что ФХР дала право на проведение чемпионата именно Челябинску и Магнитогорску. Мы очень хотим вернуться сюда снова. Я думаю, что все игры очень понравились болельщикам, они отлично разбираются в хоккее. Челябинск и Магнитогорск — отличные города», — заявил почетный член IIHF и директор чемпионата Фрэнк Гонсалес.

Напомним, что чемпионат мира по хоккею U18 прошел в Челябинске и Магнитогорске с 19 по 29 апреля. Победителем турнира стала сборная Финляндии, переигравшая в финале американцев со счетом 3:2.