В сборную России на ЧМ дозаявлено четыре хоккеиста

Сегодня сборная России дозаявила хоккеистов в начальную заявку на чемпионат мира, который стартует сегодня в Дании. В первый день соревнований россияне сыграют с французами. Начало матча — 17.15 по московскому времени.

Этими хоккеистами стали нападающие Максим Шалунов (ЦСКА) и Илья Михеев («Авангард»), а также защитники Никита Трямкин («Автомобилист») и Егор Яковлев (СКА).

Старший тренер национальной команды Алексей Жамнов сообщил, что вратарь Илья Сорокин, защитник Алексей Береглазов, а также форварды Алексей Бывальцев и Никита Сошников продолжат подготовку с командой.

Напомним, ранее тренерский штаб решил не включать в окончательную заявку двух нападающих казанского «Ак Барса» Владимира Ткачева и Станислава Галиева под предлогом, что те измотаны и не имеют достаточной мотивации.