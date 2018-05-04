ХК «Салават Юлаев» приобрел двух нападающих в результате обмена

«Салават Юлаев» произвел два обмена.

Один из них — с питерским «Динамо». Уфимский клуб приобрел права на нападающего Николая Чебыкина в обмен на Максима Джиошвили. С форвардом заключен двухлетний двусторонний контракт.

Чебыкин поиграл за «ХК МВД» (Балашиха, 2014—2016), «Динамо» (Москва, 2016/17), «Динамо» (Балашиха, 2016/17), «СКА-Нева» (Санкт-Петербург, 2017/18), «СКА-1946» (Санкт-Петербург, 2017/18), «Динамо» (Санкт-Петербург, 2017/18).

Он участник юниорского чемпионата мира (2015), обладатель Кубка Петрова (2017/18).

В 2016 году Николай был выбран клубом «Торонто Мейпл Лифс» на драфте НХЛ в 7 раунде под общим 182 номером.

Второй обмен — со «Спартаком». В Уфу переходит форвард Никита Ли, а в обратном направлении проследовал голкипер Павел Хомченко.

Игровая карьера: МХК «Спартак» (Москва, 2013/14, 2015/16), «Сент Джон» (QMJHL, 2014/15), «Викториавиль» (QMJHL, 2014/15), «Спартак» (Москва, 2015—2018), «Химик» (Воскресенск, 2016—2018).



Ранее уфимский клуб подписал другие соглашения с новыми хоккеистами.





