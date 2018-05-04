В России могут легализовать тестирование беспилотников

Минпромторг России, МВД, Росстандарт, инфраструктурный центр AutoNews и другие участники рынка разрабатывают документы, чтобы легализовать испытания беспилотных автомобилей. Сейчас тестировать их на дорогах можно только под контролем водителя.



Рабочая группа должна определить порядок оформления документов на проведение испытаний и критерии участия водителей, пишет «Коммерсант». Комментируя инициативу представитель компании «Яндекс», которая работает над собственным беспилотником, заявил:

— У нас уже высокий конкурентный уровень технологии. Наши прототипы могут выполнять движение по маршруту как в городе, так и на полигоне, но, чтобы развиваться дальше, нужна возможность масштабировать процесс тестирования в городских условиях. Без соответствующего законодательного регулирования мы рискуем отстать от остального мира.

Также отмечается, что «Яндекс» обращался в ГИБДД Москвы с просьбой разрешить тестирование на улицах столицы РФ. Однако инспекция этого не разрешила.

Добавим, что беспилотный транспорт разрабатывают и в Татарстане. В частности, уже на стадии испытаний находится КАМАЗ. Замдиректора по инновационным продуктам компании Фирдаус Кабиров рассказывал «Реальному времени», что надеется на появление нового законодательства уже к 2019 году.