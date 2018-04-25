На КАМАЗе ожидают, что в 2019 году будет принят закон о регулировании движения беспилотных автомобилей

ПАО «КАМАЗ» ожидает, что в следующем году будет принят закон, регулирующий движение беспилотных автомобилей на закрытых территориях. Об этом сообщил замдиректора по инновационным продуктам компании Фирдаус Кабиров, отвечая на вопрос «Реального времени».

«Мы планируем тестирование беспилотников на закрытых территориях, а не на дорогах общего пользования, но на этих территориях также должен действовать закон РФ. В этом ключе требуется принятие законодательства. Над этим работает рабочая группа «Автонет». Первое, с чего они начнут, — законодательство для закрытых территорий. Мы надеемся, что законодательство для закрытых территорий будет уже на следующий год», — сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что беспилотные грузовики начнут ездить между заводами КАМАЗа.