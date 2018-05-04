Администрация Оренбурга назначила начальником управления строительства бывшего инженера «Оренбургремдорстроя»
Администрация Оренбурга утвердила нового начальника городского управления строительства и дорожного хозяйства. Им стал Евгений Епанешников, ранее занимавший должность главного инженера ГУП «Оренбургремдорстрой».
Официально Епанешников назначен с 3 мая, сообщает пресс-служба мэрии.
При этом чиновник стал четвертым руководителем управления за последние три года, передает ria56.ru.
Напомним, что 3 апреля кресло руководителя управления покинула Анна Панфилова. Она ушла в отставку по собственному желанию. После ее ухода исполняющим обязанности начальника управления стал Олег Жерельев.ОбществоВласть
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