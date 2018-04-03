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Начальник управления строительства мэрии Оренбурга уволилась по собственному желанию

12:58, 03.04.2018 1
Начальник управления строительства мэрии Оренбурга уволилась по собственному желанию
Фото: orenburg.ru

Начальник управления строительства и дорожного хозяйства администрации Оренбурга Анна Панфилова ушла в отставку. Чиновница написала заявление об уходе по собственному желанию.

Отставку Панфиловой подтвердили в мэрии, передает ria56.ru.

Она занимала должность менее года. Госслужащая заняла кресло начальника управления в июле 2017 года.

Напомним, что в середине марта губернатор Оренбуржья Юрий Берг посоветовал мэру Оренбурга Евгению Арапову найти нового начальника для МКП «Оренбургские пассажирские перевозки».

ОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 03 апр
    Бергу самому себе надо искать замену.
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