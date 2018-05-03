МЧС Оренбуржья объявило штормовое предупреждение на пятницу

Оренбургский глава МЧС объявил штормовое предупреждение на 4 мая. По данным спасателей ожидается серьезное усиление ветра.

Местами по области сила ветра достигнет 15—19 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Спасатели рекомендовали не выходить из помещений и не оставлять детей без присмотра.

Кроме того, 4 мая местами в Оренбуржье ожидается высокая пожарная опасность.

Напомним, что во время выходных сильный ветер сдул крышу с общественного туалета в центре Оренбурга.