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МЧС Оренбуржья объявило штормовое предупреждение на пятницу

16:18, 03.05.2018

Оренбургский глава МЧС объявил штормовое предупреждение на 4 мая. По данным спасателей ожидается серьезное усиление ветра.

Местами по области сила ветра достигнет 15—19 м/с, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Спасатели рекомендовали не выходить из помещений и не оставлять детей без присмотра.

Кроме того, 4 мая местами в Оренбуржье ожидается высокая пожарная опасность.

Напомним, что во время выходных сильный ветер сдул крышу с общественного туалета в центре Оренбурга.

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