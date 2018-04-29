В центре Оренбурга сильный ветер сдул крышу общественного туалета

Накануне в центре Оренбурга сильный ветер сорвал кровлю общественного туалета, расположенного на улице Краснознаменной. Упавшая крыша повредила ряд автомобилей.

Листы кровли и доски упали во дворе дома по улице Советской, передает ria56.ru.

По данным агентства, устранением последствий занимались службы ЖКХ. Данных о пострадавших у издания нет.

Напомним, что в МЧС Оренбургской области сообщали о штормовом предупреждении, объявленном на вечер 28 апреля. Сегодня утром в областном главке МЧС отметили, что держат на контроле ситуацию с «повреждение кровли крыш на социально-значимых объектах».

Напомним, что вчера вечером в области сила ветра достигала 28 м/с.

В соседней Башкирии ураган сорвал крыши 10 жилых домов, фермы и детского сада.