Супруга главы Минтранса РТ увеличила годовой доход в 2,2 раза до 5,3 млн рублей

Супруга министра транспорта и дорожного хозяйства РТ Ленара Сафина за 2017 год заработала почти 5,3 млн рублей, что в 2,2 раза больше, чем годом ранее.

У нее в собственности находится квартира площадью 44,3 кв. м, три нежилых помещения на 43,4 кв. м, 238,8 кв. м и 213 кв. м. В долевой собственности у супруги министра имеется земельный участок на 800 кв. м и жилой дом на 244,5 кв. м. В 2016 году ей принадлежал автомобиль Mercedes-Benz, который в декларации за 2017 год отсутствует.

Глава Минтранса РТ в 2017 году заработал 3,44 млн рублей против 3,17 млн рублей годом ранее. Ленару Сафину принадлежит земельный участок на 1 015 кв. м, жилой дом на 70 кв. м, квартира на 63,6 кв. м и жилой дом с неоконченным строительством площадью 370,3 кв. м.

Также министр владеет мотолодкой Silver Husky 630, прицепом МЗСА817715 и снегоходом Bombardier Lynx.