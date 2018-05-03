На матче «Рубина» с «Уфой» будет бесплатный вход для зрителей

На заключительный домашний матч сезона в казанском «Рубине» решили сделать вход для зрителей бесплатным. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.

Также сообщается, что паспорт болельщика не потребуется. Билеты на эту игру можно будет получить бесплатно в день матча — 7 мая, в кассах стадиона «Казань Арена» с 10.00 до 19.30 по московскому времени.

Напомним, 7 мая в рамках 29-го тура Премьер-лиги «Рубин» примет на своем поле «Уфу», начало встречи — в 19.30. Этот поединок станет тестовым для «Казань Арены» перед стартом чемпионата мира — 2018. Казанская арена в рамках мирового первенства примет шесть матчей: Франция — Австралия, Иран — Испания, Польша — Колумбия, Южная Корея — Германия, а так же игры 1/8 и 1/4 финала.







