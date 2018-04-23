Минниханов подписал указ о создании в Татарстане Экспортного совета

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об образовании Экспортного совета РТ, который является коллегиальным совещательным органом по вопросам создания благоприятных условий для экспорта товаров и услуг. Соответствующий документ вступил в силу со дня опубликования на официальном портале правовой информации РТ 21 апреля.

Экспортный совет возглавил сам президент РТ. Всего в его состав входят 36 человек, в том числе премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, министр образования и науки РТ Рафис Бурганов, руководитель Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина, министр здравоохранения РТ Марат Садыков, министр строительства, архитектуры и ЖКХ Ирек Файзуллин и другие.

Ранее Минниханов утвердил даты проведения Сабантуя в Татарстане.