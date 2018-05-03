Энергетики: долги пяти управляющих компаний Кирова превысили 1 миллиард рублей

Кировский филиал ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» составил топ-5 крупнейших должников за энергоресурсы. Их общий долг превысил 1 млрд рублей.

Больше всего задолжало ООО «УК Октябрьского района города Кирова», передает newsler.ru. Компания не заплатила 460 млн рублей.

Еще 358 млн рублей энергетикам должно ООО «УК Ленинского района». Долг ООО «УЖХ» достиг 124 млн рублей.

В пятерку лидеров вошли также ООО «Городской жилищный комплекс» и ТСЖ «Заречье-ДСК» с долгом в 58 и 43 млн рублей соответственно.

Ранее «ЭнергосбыТ Плюс» сообщал, что также борется с должниками-частниками. С начала года компания отключила электричество 2 238 жителям области. За 2017 год энергии лишились 5 430 должников. Также компания направила более 2 000 обращений на ограничение права совершать сделки с недвижимостью.