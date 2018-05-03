Комитет Госдумы по охране здоровья направил на доработку проект о создании курилок в аэропортах

Комитет Госдумы по охране здоровья направил на доработку законопроект о создании зон для курения в аэропортах. Об этом сообщил зампред комитета Леонид Огуль.

Он отметил, что при этом большинство членов комитета высказались в поддержку документа.



«Комитет (по охране здоровья) его рассмотрел, но должен сказать, что он (законопроект) отправлен на доработку. Мы его не отклонили, а отправили на доработку. Я могу сказать, что большинство за то, чтобы, конечно, такие места для курильщиков в аэропортах и местах большого скопления людей были», — цитирует Огуля «РИА Новости».

Автором инициативы о создании зон для курения в аэропортах выступил депутат от «Единой России» Сергей Боярский. Законопроект был внесен в Госдуму РФ еще в ноябре прошлого года.