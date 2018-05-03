Доходы Гульсины Миннихановой упали почти в 20 раз, до 137,4 миллиона рублей
По итогам 2017 года президент Татарстана Рустам Минниханов заработал 7,8 млн рублей. Доходы его супруги Гульсины Миннихановой составили 137,4 млн рублей.
Об этом сегодня на брифинге рассказала официальный представитель правительства РТ Лилия Галимова.
Напомним, что в 2016 году доходы Гульсины Миннихановой достигли 2,35 млрд рублей. Такого высокого показателя жена Рустама Минниханова достигла, продав 49% УК «ООО «Лучано».
ОбществоВласть Татарстан
комментарии