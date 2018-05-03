Министр информатизации и связи Татарстана отчитался о доходе в 5,6 млн рублей

По итогам 2017 года доходы министра информатизации и связи Татарстана Романа Шайхутдинова практически не изменились и составили 5,63 млн рублей. Годом ранее эта сумма равнялась 5,69 млн рублей.

В собственности Шайхутдинова находится земельный участок площадью 1 650 кв. м, два жилых дома (41,6 и 273,8 кв. м), стояночное место (16,4 кв. м) и нежилое помещение (4,6 кв. м). Также в долевой собственности у министра находится квартира площадью 209,8 кв. м, следует из декларации о доходах.

Кроме того, Шайхутдинову принадлежит автомобиль Mercedes-Benz, мотоцикл Suzuki, лодка Глэдиус, лодочный мотор Honda, снегоход Yamaha, квадроцикл CANAM и прицеп МЗСА817711D.

Его супруга в прошлом году заработала 200 тысяч рублей. Транспортных средств у нее нет. Она имеет долю в квартирах площадью 209,8 кв. м и 72,6 кв. м. Последняя также находится в долевой собственности у трех несовершеннолетних детей Шайхутдинова.

