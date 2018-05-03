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Глава Минсельхоза РТ заработал в 2017 году 4,3 млн рублей

12:56, 03.05.2018
Глава Минсельхоза РТ заработал в 2017 году 4,3 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан Марат Ахметов в 2017 году заработал 4,28 млн рублей, что примерно на 700 тысяч рублей больше, чем годом ранее. Об этом сказано в декларации о доходах за 2017 год.

В собственности министра сельского хозяйства РТ находится земельный участок площадью 1 500 кв. м и жилой дом на 596 кв. м. Транспортных средств ни у Марата Ахметова, ни у его супруги нет. Ее годовой доход составил 197 тыс. рублей в 2017 году против 125 тысяч в 2016-м.

ОбществоВласть Татарстан
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