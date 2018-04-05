Минпромторг РФ предложил ввести обязательную маркировку продуктов питания

Минпромторг РФ предложил ввести обязательную маркировку продуктов питания. Письмо ведомства с соответствующим перечнем поступило в правительство РФ в конце марта.

Список создан по итогам заседания госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. В него вошли разнообразные товары: духи, шины, блузки и пальто, детское питание, рис, макароны, чай, кофе, консервы, продукты из мяса и рыбы, пиво, соки и минеральная вода, бытовая химия, постельное белье, молочная продукция.

По словам источника «Ведомостей», обсуждение перечня еще продолжается, но этот вариант является наиболее полным из всех предложенных.

В прошлом году Минздрав РФ предложил маркировать продукты по степени полезности. В первую группу вошли овощи и замороженные мясо и рыба, во вторую включат шоколад и десерты, а в третью — сушеные фрукты и орехи. До конца 2018 года ведомство запустит добровольную маркировку полезных продуктов питания ЗОЖ-эмблемой.