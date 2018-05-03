Лейла Фазлеева за 2017 год заработала больше Минниханова

Вице-премьер РТ Лейла Фазлеева за 2017 год заработала 10,5 млн рублей, что больше доходов президента РТ Рустама Минниханова, который задекларировал за прошлый год доход в размере 7,8 млн рублей.



Во временном пользовании у вице-премьера РТ находится квартира площадью 103,1 кв. м. Задекларированных объектов недвижимости, находящихся в собственности, у Фазлеевой нет, сказано в сведениях о доходах, опубликованных на сайте правительства Республики Татарстан.

Напомним, что вице-премьер РТ Лейла Фазлеева в апреле 2018 года стала председателем республиканской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.