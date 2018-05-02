Курс доллара превысил отметку 64 рубля впервые с 11 апреля

Курс доллара США превысил отметку 64 рубля на торгах Московской биржи впервые с 11 апреля.

Доллар по состоянию на 16:51 по мск стоил 64,0525, что на 1,085 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 76,67, прибавив 60 копеек.



Как сообщает «Интерфакс», снижение валютного курса рубля к доллару и евро произошло на фоне падения нефтяных цен и роста американской валюты на мировом рынке Forex в ожидании итогов майского заседания Федрезерва.

Ранее Алексей Кудрин заявил, что курс российской валюты в ближайшие месяцы не вернется к 58 рублям за один доллар.