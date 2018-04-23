Кудрин: курс российской валюты в ближайшие месяцы не вернется к 58 рублям за доллар

Курс рубля в ближайшие два-три месяца не восстановится к показателям начала апреля. Об этом рассказал в интервью НТВ бывший министр финансов России, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин.

В начале месяца курс российской валюты был около 58 рублей за доллар, на 4 рубля меньше, чем сейчас.



«Вернуться в ближайшие дни или даже 2—3 месяца вряд ли придется к предыдущим позициям. Оценки по России по инвестициям и, соответственно, рубль уже до конца не восстановятся», — считает Алексей Кудрин.

По словам главы ЦСР, цена на нефть «защищает рубль, и, пока она будет высокой, рубль не будет таким уж слабым».

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что ожидает возвращения курса рубля к равновесному уровню, которым ведомство считает 58—60 рублей за доллар.