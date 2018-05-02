Пресс-секретарь Медведева назвала «троллингом» свой совет депутату Госдумы установить VPN

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Наталья Тимакова вчера посоветовала депутату Госдумы Наталье Костенко установить VPN для обхода блокировки Telegram. Об этом пишет Znak.ru.

«Поставь VPN! Это просто. Да и работает он почти все время», — написала Тимакова в Facebook в ответ на просьбу Костенко не писать ей в Telegram, так как она не получает сообщения.

На следующий день, как передает «Медуза», депутат удалила пост, а пресс-секретарь Медведева назвала свой совет «троллингом».

«Господи, уже и потроллить депутата чуть-чуть нельзя», — сообщила Тимакова под постом журналиста Олега Кашина.

Напомним, блокировка Telegram Роскомнадзором началась 16 апреля, но полностью остановить работу мессенджера пока не удалось.