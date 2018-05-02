СМИ: презентация семи новых моделей Lada состоится в августе 2018 года

В интернете появился план проектов АвтоВАЗа на 2018-2019 годы, фотография которого была сделана на закрытом собрании автопроизводителя. В нем указаны сроки презентаций новых моделелей Lada.

Ближайшая из них состоится в августе 2018 года в рамках автомобильной выставки в Москве (ММАС-2018). На ней покажут новое поколение Lada Granta Facelift в кузовах седан, хэтчбек, лифтбэк, универсал и кросс-универсал, передает Daily-Motor.ru.

Также на выставке планируется впервые представить модификацию хэтчбека Lada XRay с приставкой Cross и модернизированную версию Lada 4×4, которая должна поступить в продажу в 2019 году.

Старт продаж остальных новинок АвтоВАЗа запланирован на осень 2018 года.

Напомним, что АвтоВАЗ с 1 мая 2018 года повысил цены на все модели и комплектации автомобилей Lada.