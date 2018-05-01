АвтоВАЗ с 1 мая повысил цены на все автомобили Lada

АвтоВАЗ с 1 мая 2018 года повысил цены на все модели и комплектации автомобилей Lada. Об этом сообщили аналиитики «Автостата», проведя мониторинг цен.

Так, Granta, Kalina, Priora и внедорожник 4х4 подорожали на 10 тысяч рублей. Пассажирская и грузовая версии Lada Largus выросли в цене на 10 тысяч рублей, а Largus Cross – на 15 тысяч рублей.

Кроме того, увеличилась стоимость Lada Vesta, Vesta CNG, Vesta SW и XRAY — на 15 тысяч рублей, а Vesta SW Cross поднялась в цене на 25 тысяч рублей.

Таким образом, теперь минимальная цена на Lada Granta составляет от 409 900 рублей; Kalina – от 460 600 рублей; Priora – от 424 900 рублей; Vesta – от 584 900 рублей.

Lada XRAY теперь доступна от 629 900 рублей; Largus – от 524 900 рублей; а 4х4 – от 499 900 рублей.

Напомним, что о повышении цен на автомобили Lada стало известно в конце апреля. До этого стоимость машин поднималась на 2—3% в январе 2018 года.