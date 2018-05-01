«Роснефть» проведет обратный выкуп своих акций на $2 миллиарда

Совет директоров «Роснефти» утвердил дополнительные инициативы к стратегии «Роснефть-2022» с учетом положений послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Среди них числится реализация программы обратного выкупа акций компании с открытого рынка на общую сумму $2 млрд.

Компания планирует приступить к выкупу акций во II квартале 2018 года.

«С целью повышения доходности для акционеров руководство компании предложило реализовать программу обратного выкупа акций в размере $2 млрд в 2018-2020 гг. на открытом рынке в дополнение к утвержденной дивидендной политике по выплате не менее 50% чистой прибыли по стандартам МСФО», – говорится в пресс-релизе компании.

Ранее стало известно, что «Роснефть» в 2018 году погасит долг в 2,2 трлн рублей.