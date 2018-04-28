Новости спорта

15:39 МСК
Новости раздела
Спорт

СМИ: нападающие «Нефтехимика» Никита Филатов и Роберт Ганзл перейдут в «Спартак»

11:23, 28.04.2018
СМИ: нападающие «Нефтехимика» Никита Филатов и Роберт Ганзл перейдут в «Спартак»
Фото: hcneftekhimik.ru

Два нападающих «Нефтехимика» Никита Филатов и Роберт Ганзл перейдут в «Спартак». У обоих хоккеистов 30 апреля заканчивается контракт с нижнекамским клубом.

О переходе Филатова в московский клуб сообщает «Чемпионат», про возможный уход Ганзла — «Спорт-Экспресс».

В нижнекамском клубе нападающие отыграли один сезон. В активе Филатова 12 матчей и 7 (3+4) очков, Ганзл провел за «Нефтехимик» 45 матчей и набрал 27 (8+19) очков.

СпортХоккей
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция Online-конференция c Евгенией Шамис, советником по развитию Союза инновационных территориальных кластеров
Официальные партнеры