СМИ: нападающие «Нефтехимика» Никита Филатов и Роберт Ганзл перейдут в «Спартак»

Два нападающих «Нефтехимика» Никита Филатов и Роберт Ганзл перейдут в «Спартак». У обоих хоккеистов 30 апреля заканчивается контракт с нижнекамским клубом.

О переходе Филатова в московский клуб сообщает «Чемпионат», про возможный уход Ганзла — «Спорт-Экспресс».

В нижнекамском клубе нападающие отыграли один сезон. В активе Филатова 12 матчей и 7 (3+4) очков, Ганзл провел за «Нефтехимик» 45 матчей и набрал 27 (8+19) очков.