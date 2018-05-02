Россия в 2017 году впервые за 19 лет сократила военные расходы

Военные расходы России снизились в 2017 году впервые с 1998 года. Об этом говорится в докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

В прошлом году расходы России на вооружение сократились на 20% и составили $66,3 млрд. Это наибольший показатель снижения военного бюджета среди всех стран мира.

При этом общий объем военных расходов в мире увеличился в 2017 году на 1,1% и составил $1,7 трлн, что соответствует 2,2% от глобального ВВП. Мировым лидером по тратам на оборону остаются США. В 2017 году расходы Вашингтона составили $610 млрд.

Отметим, что в 2016 году военные расходы России составили $69,2 млрд, увеличившись на 5,9%.