Тольяттинская «Лада» выплатила хоккеистам долги по зарплате

Хоккейный клуб «Лада» погасил задолженность перед игроками. Об этом сообщили в пресс-службе команды.

«В конце апреля стало известно, что спортсмены не получили деньги за март и апрель. Теперь эта проблема решена. Клуб сохранил права на хоккеистов, которые не стали неограниченно свободными агентами со вторника, 1 мая" — отметили представители клуба.

В ближайшее время станет известно имя нового главного тренера «Лады». Одним из претендентов на этот пост называют советского и российского хоккеиста и тренера Анатолия Емелина, сообщает 63.ru.



Напомним, что в марте тольяттинскую «Ладу» исключили из КХЛ. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

