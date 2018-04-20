Ульяновская область получила на обустройство комфортной среды 52 млн рублей

Ульяновская область получила 52 млн рублей по программе «Формирование комфортной городской среды».



Деньги вложат в благоустройство дворов, установку урн и скамеек, озеленение территорий, а также оборудование парковок, спортивных и детских площадок, пишет «ФедералПресс».

Деньги получат восемь территориальных общественных самоуправлений Старокулаткинского района, в 7 ТОСов Сурского района и по 5 ТОСов в Кузоватовском и Мелекесском районов. Также деньги направят в 4 ТОСа Инзенского и Новомалыклинского районов, 3 ТОСа Радищевского района.

Организациям территориального самоуправления в Ульяновске выделят 18,5 млн рублей, а в Димитровграде – 886 тыс. рублей