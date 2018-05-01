В Казани появится новое граффити в честь чемпионства «Зенита»

В Казани на фасаде дома 87 по улице Спартаковской появится новое граффити по случаю чемпионства волейбольного клуба «Зенит». Соответствующее фото на своей странице в «Instagram» разместил художник Азат Алеев под псевдонимом SlyDog.

Судя по фотографии, работы над созданием изображения уже начались. На стене дома уже появились надпись «Зенит», очертания волейболиста и центра семьи «Казань».



Ранее Алеев создал граффити к 230-летию Казанского порохового завода с изображением Екатерины II, солдат разных эпох, пушки и вида Казани.

Летом прошлого года в столице Татарстана появилось граффити с игроком сборной России и казанского «Рубина» Русланом Камболовым.