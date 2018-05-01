Новости спорта

10:15 МСК
Новости раздела
Спорт

В Казани появится новое граффити в честь чемпионства «Зенита»

09:47, 01.05.2018
В Казани появится новое граффити в честь чемпионства «Зенита»
Фото: скриншот instagram.com

В Казани на фасаде дома 87 по улице Спартаковской появится новое граффити по случаю чемпионства волейбольного клуба «Зенит». Соответствующее фото на своей странице в «Instagram» разместил художник Азат Алеев под псевдонимом SlyDog.

Судя по фотографии, работы над созданием изображения уже начались. На стене дома уже появились надпись «Зенит», очертания волейболиста и центра семьи «Казань».

Ранее Алеев создал граффити к 230-летию Казанского порохового завода с изображением Екатерины II, солдат разных эпох, пушки и вида Казани.

Летом прошлого года в столице Татарстана появилось граффити с игроком сборной России и казанского «Рубина» Русланом Камболовым.

СпортВолейбол Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также