Власти США убрали российский флаг со здания резиденции генконсула в Сиэтле

Американские власти сняли государственный флаг России со здания резиденции генерального консула в Сиэтле. Об этом сообщили в российском посольстве в США.

«Эти противозаконные действия не могут расцениваться иначе как неприемлемые в отношении российского государственного символа и очередной пример грубейшего нарушения официальным Вашингтоном норм международного права», — говорится в сообщении дипведомства.

В посольстве отметили, что «резиденция генконсула является собственностью Российской Федерации и она неприкосновенна».

«В этой связи требуем незамедлительно вернуть наш государственный флаг на законное место — флагшток над зданием резиденции. Равно как и вернуть всю незаконно захваченную российскую дипсобственность в городах Вашингтон, Сан-Франциско, Сиэтл, штатах Мэриленд и Нью-Йорк», — заявили в посольстве.

Как сообщил представитель Госдепа США, российский флаг сняли со здания резиденции генконсула в Сиэтле в связи с утратой им статуса. Флаг будет передан в посольство России в Вашингтоне, передает "РИА Новости".

Напомним, что 26 марта США приняли решение о высылке российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле в знак солидарности с властями Великобритании по «делу Скрипаля». Россия в ответ обязала 60 американских дипломатов покинуть страну и закрыла генконсульство США в Санкт-Петербурге.

