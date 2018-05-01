Порошенко объявил о начале операции объединенных сил в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что на смену антитеррористической операции в Донбассе пришла операция объединенных сил (ООС). По его словам, она призвана «обеспечить защиту территориальной целостности, суверенитета и независимости» Украины.

При этом руководить кампанией отныне будет ВСУ. Эксперты считают, что измененный формат узаконивает те меры, которые украинская власть принимала и до ООС. Кроме того, позволяет сконцентрировать в руках Порошенко рычаги управления военной силой, которую он сможет использовать на всей территории Украины, сообщает RT.

Еще в марте стало известно, что Порошенко утвердил положение об особом роде войск.