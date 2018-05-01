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Volvo XC60 победил в конкурсе World Car of the Year-2018

02:31, 01.05.2018
Volvo XC60 победил в конкурсе World Car of the Year-2018
Фото: ru.m.wikipedia.org / IFCAR

В конкурсе World Car of the Year-2018 победил кроссовер Volvo XC60 нового поколения. Он был отмечен в номинации «Автомобиль года».

Также был награжден Volkswagen Polo как «Городской автомобиль года», «Премиальным автомобилем года» стала Audi A8, «Спорткаром года» назван BMW M5, звание «Экологический автомобиль года» получил Nissan Leaf и награду «Автомобиль с лучшим дизайном года» получил Range Rover Velar, передает «Коммерсантъ».

Напомним, 1-е место в топ-10 самых импортируемых в Россию автомобилей занял Toyota Land Cruiser Prado — более 12 тысяч россиян приобрели этот внедорожник.

АналитикаПромышленностьМашиностроение
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