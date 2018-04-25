Рейтинг самых популярных импортных автомобилей в России возглавил Land Cruiser Prado

Аналитическое агентство «Автостат» составило топ-10 самых импортируемых в Россию автомобилей. Первое место со значительным перевесом занимает Toyota Land Cruiser Prado — более 12 тысяч россиян приобрели этот внедорожник.

На втором месте — Lexus RX, причем со значительным отставанием. Третье и четвертое места поделили еще одна Toyota — Land Cruiser и Mercedes-Benz GLC. Замыкает пятерку лидеров еще один Lexus — NX, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Далее следуют Mercedes-Benz GLE, Toyota Prius, Mercedes-Benz E-класса, Lexus LX и Toyota Corolla.

Напомним, самыми угоняемыми автомобилями в России названы Lexus, Toyota, BMW, Mazda и Kia.