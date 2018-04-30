Почти половина жителей Кировской области живет без интернета

По итогам 2017 года доступ к интернету имели только 62% домохозяйств Кировской области. При этом 25% опрошенных заявили, что им интернет не нужен.

Из тех, кто имеет доступ в интернет, 44% используют его для выхода в глобальную сеть мобильные устройства, стационарные — 33% и ноутбуки — 32%.

По данным Кировстата, в 2017 году 74% от общей численности населения региона пользовались услугами «глобальной сети». В агентстве подчеркнули, что этот показатель вырос на 2 процентных пункта.

В течение года 35% населения, участвующего в опросе и использовавшего сеть интернет, совершали покупки, не выходя из дома.