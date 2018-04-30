Ивелин Попов: «Не хватило наглости перед воротами соперника»

Полузащитник казанского «Рубина» в разговоре с корреспондентом «Реального времени» прокомментировал итоги матча с московским «Динамо».

— Нам удавалось играть в свою игру, хорошо контролировали мяч. Наверное, не хватало наглости перед воротами соперника. В принципе, все получалось кроме последнего паса и ударов со средней дистанции. Над этим еще надо работать, чтобы играть более результативно.

— Как оцените ничью?



— В целом, что команды показали на поле — это закономерный счет.

— Если «Рубин» займет шестое место и финалисты Кубка России не смогут получить лицензию, то вы можете выйти в Лигу Европы. В команде это держат в голове?



— Да, мы об этом знаем, но у нас было четыре ничьи, в матчах, где надо было выигрывать и поэтому мы занимаем такое место,- передает слова Попова корреспондент «Реального времени».



