Курбан Бердыев: «В целом, счет закономерный, но хотелось большего»

Главный тренер казанского «Рубина» подвел итоги матча с московским «Динамо».

— Недоволен действиями команды впереди, за исключением нескольких моментов. Качество поля мешало обеим командам, тормозились длинные передачи низом. В целом, сыграли неплохо, хотя было много брака из-за такого поля.

— Во втором тайме игра команды наладилась и начали возникать моменты. Что получилось изменить в перерыве?

— Ничего. «Динамо» перешло на игру в четыре защитника, видимо ничья их не устраивала. А с четырьмя защитниками нам было полегче играть в атаке, но к сожалению, не реализовали свои моменты.

— Довольны результатом?

— В целом, счет закономерный, но хотелось большего. Ничья, все-таки, не очень хороший результат.

— Игра «Динамо» в три центральных защитника стало сюрпризом для вас?

— Предполагали такое, но готовились к четырем защитникам. Но все эти расположения мы наигрывали, поэтому когда в раздевалке узнали, что они перешли на три защитника удивлением не стало.

— Кудряшов в сборной играет в центре защиты, а у вас слева на краю. Это вынужденная мера?

— Федор уверенно играет на обеих позициях. Поэтому раз он сказал, что хорошо чувствует себя и там, и там, то у нас он играет левого бортового.

— Вы говорите, что готовите команду к следующему сезону, но продолжаете доверять Навасу, Кузьмину. Рассчитываете на них в следующем сезоне?

— Если вы знакомы с нашими принципами работы, то должны знать, что мы не смотрим в паспорт игроков. Паспортные данные нас не интересуют. Иначе Гекдениз, Навас и остальные уже не играли, но они профессионально подходят к своей работе,- передает слова Бердыева корреспондент «Реального времени».

Казанский «Рубин» в рамках 28-го тура чемпионата России в гостях сыграл в ничью с московским «Динамо» — 0:0.