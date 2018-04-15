В Нижнем Новгороде закроют детскую площадку, построенную на деньги Мика Джагера

Администрация Автозаводского района (Нижний Новгород) закроет детскую площадку, построенную при участии фонда Натальи Водяновой. Городские власти собираются реконструировать игровую и спортивную зоны.



«Дирекция парка совместно с фондом Натальи Водяновой «Обнаженные сердца» неоднократно предпринимали меры по ремонту конструкции, однако «латание дыр» – не выход из ситуации. Мы заботимся о безопасности детей, поэтому предъявляем самые строгие критерии к качеству игрового оборудования», – цитирует агентство «ФедералПресс» главу районной администрации Александра Нагина.

Площадку в парке имени 777-летия Нижнего Новгорода открыли 12 ноября 2006 года. Это первая игровая площадка, построенная фондом топ-модели Наталья Водяновой. Деньги на нее выделяли в том числе лидер RollingStone Мик Джагер, топ-модель Хелена Кристенсен и актер Стивен Кляйн.