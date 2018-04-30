Новости происшествий

14:23 МСК
Новости раздела
Происшествия

В результате теракта на юге Афганистана погибли одиннадцать школьников

13:29, 30.04.2018
В результате теракта на юге Афганистана погибли одиннадцать школьников
Фото: ru.wikipedia.org

В результате теракта в провинции Кандагар на юге Афганистана погибли 11 учащихся медресе.

Взрыв произошел вблизи конвоя зарубежных вооруженных сил. Целью был конвой румынских военных, находящихся в стране в рамках миссии НАТО «Решительная поддержка», сообщает агентство Pajhwok. В результате случившегося шесть военнослужащих получили ранения.

Напомним, утром 30 апреля два взрыва произошли в афганской столице — Кабуле. По последним данным, жертвами стали 29 человек, в том числе семь журналистов, более 40 получили ранения.

Ответственность за случившееся взяла запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство».

Происшествия
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также