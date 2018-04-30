В результате теракта в Афганистане погиб 21 человек

По меньшей мере 21 человек погиб в понедельник в результате двух взрывов, прогремевших в Кабуле. Ранены не менее 40 человек.

Оба взрыва осуществили террористы-смертники. Один из них ехал на мотоцикле. Атака произошла в районе, где находятся представительства иностранных государств, а также разведывательное ведомство Афганистана.

Среди погибших — фотограф французского агентства Ша Мараи, сообщает AFP. По информации агентства Pajhwok, среди погибших и пострадавших в результате второго взрыва есть журналисты телеканалов TOLOnews, 1TV и Al Jazeera и представители других СМИ.

Первый взрыв прогремел около 06:30 мск, второй — примерно через полчаса.