Мария Шарапова покинула топ-50 рейтинга WTA

Россиянка Мария Шарапова опустилась в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) на 12 строчек. Соответствующие данные опубликованы на сайте организации.



Шарапова выпала из топ-50 рейтинга и разместилась на 53-й строчке. На прошлой неделе спортсменка выступала на турнире в Штутгарте и вылетела из соревнований уже в первом круге.

Помимо Шараповой, в первой сотне рейтинга присутствуют следующие представительницы российского тенниса: Дарья Касаткина (15), Анастасия Павлюченкова (27), Светлана Кузнецова(28), Екатерина Макарова (32), Елена Веснина (43), Наталья Вихлянцева (83).

Напомним, женская теннисная ассоциация (WTA) признала матч первого круга Открытого чемпионата США между российской спортсменкой Марией Шараповой и румынкой Симоной Халеп лучшим на турнирах серии Большого шлема в 2017 году.