Власти Ижевска пообещали не продавать Дом архитектора при исправной плате за аренду
Администрация Ижевска смогла договориться с Союзом архитекторов. Глава столицы Удмуртии пообещал не продавать помещения Дома архитектора.
Городские власти исключат объект из прогнозного плана приватизации, передает «Коммерсантъ».
В ответ председатель правления регионального отделения Союза архитекторов России Александр Зорин пообещал вовремя вносить арендную плату.
Напомним, что ранее появились сообщения, что в Ижевске выселяют Дом архитектора вместе с выставочным залом и детскими кружками.
Городские власти объяснили, что Союз архитекторов России перестал платить за аренду помещений. Долг уже достиг 60 тысяч рублей.ОбществоВластьНедвижимость Удмуртия
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