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Власти Ижевска пообещали не продавать Дом архитектора при исправной плате за аренду

10:22, 30.04.2018

Администрация Ижевска смогла договориться с Союзом архитекторов. Глава столицы Удмуртии пообещал не продавать помещения Дома архитектора.

Городские власти исключат объект из прогнозного плана приватизации, передает «Коммерсантъ».

В ответ председатель правления регионального отделения Союза архитекторов России Александр Зорин пообещал вовремя вносить арендную плату.

Напомним, что ранее появились сообщения, что в Ижевске выселяют Дом архитектора вместе с выставочным залом и детскими кружками.

Городские власти объяснили, что Союз архитекторов России перестал платить за аренду помещений. Долг уже достиг 60 тысяч рублей.

ОбществоВластьНедвижимость Удмуртия
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