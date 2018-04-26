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В правительстве Удмуртии подтвердили возможное закрытие Дома архитектора в Ижевске

14:56, 26.04.2018 1
В правительстве Удмуртии подтвердили возможное закрытие Дома архитектора в Ижевске
Фото: google.com/maps/скриншот

Пресс-служба правительства Удмуртии подтвердила возможное закрытие Дома архитектора в Ижевске. Однако республиканские власти рекомендовали обращаться за полной информацией в мэрию столицы.

В пресс-службе горадминистрации отказались от комментариев, передает «ФедералПресс».

Ранее в соцсетях появилась информация о планах властей Ижевска закрыть Дом архитектора. Пользователи сообщают, что мэрия хочет свалить вину на правительство республики, однако здание находится в муниципальной собственности, что свидетельствует об инициативе именно городских властей.

ОбществоВластьНедвижимость Удмуртия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:24
    и это правильно... кооператив надо ликвидировать.
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