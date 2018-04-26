В правительстве Удмуртии подтвердили возможное закрытие Дома архитектора в Ижевске

Пресс-служба правительства Удмуртии подтвердила возможное закрытие Дома архитектора в Ижевске. Однако республиканские власти рекомендовали обращаться за полной информацией в мэрию столицы.

В пресс-службе горадминистрации отказались от комментариев, передает «ФедералПресс».

Ранее в соцсетях появилась информация о планах властей Ижевска закрыть Дом архитектора. Пользователи сообщают, что мэрия хочет свалить вину на правительство республики, однако здание находится в муниципальной собственности, что свидетельствует об инициативе именно городских властей.