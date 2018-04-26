Мэрия Ижевска: Дом архитектора закрывают за долги по аренде

Власти Ижевска объяснили, почему выселяют Дом архитектора. Мэрия не получает деньги за аренду муниципального имущества.

Горадминистрация рассказала, что договор об аренде был заключен с Союзом архитекторов России, передает «Коммерсант».

Союз перестал платить за аренду. Сумма долга на момент подачи заявления в арбитраж составляла 66 тысяч рублей. На сегодня она сократилась до 57 тысяч рублей.

При этом власти подчеркивают, что решение суда о расторжении контракта еще не вступило в силу.

Однако мэрия уже решила продать помещение, которое сейчас занимает Дом архитектора.

Напомним, что в правительстве Удмуртии подтвердили возможное закрытие учреждения. В Доме архитекторов находится выставочный зал и проходят кружки для детей.