В МЧС выступили за увеличение штрафов за нарушения противопожарного режима

Глава МЧС Владимир Пучков предложил увеличить штрафы к нарушителям особого противопожарного режима, действия которых стали причиной крупных природных пожаров.



«Штрафы надо увеличить для тех лиц, действия которых приводят к тяжелым последствиям», — цитирует «РИА Новости» Пучкова.

По его словам, нужно жестко спрашивать с нарушителей, которые «не выполняют требования особого противопожарного режима, сжигают растительность или просто хулиганят».

Сейчас максимальная сумма штрафа составляет 4 тыс. рублей.

Ранее премьер-министр РТ Алексей Песошин подписал постановление, согласно которому с 30 апреля по 15 мая в Татарстане устанавливается особый противопожарный режим. На данный период запрещается жечь сухую траву и мусор, а также готовить пищу на кострах и мангалах.